Gaza | operazione israeliana a Rafah nella notte | “Liberati due ostaggi”

(Di lunedì 12 febbraio 2024) (Adnkronos) – Dueisraeliani sono statidurante una, nel sud di, condotta da Idf, Agenzia di sicurezza e polizia. A renderlo noto, le forze di difesa israeliane. "Durante un'congiunta tra Idf, l'Agenzia di sicurezza e polizia, dueisraeliani del Kibbutz Nir Yitzhak sono stati salvati: Fernando Simon Marman (60 anni) e Louis Har (70 anni)" recita la nota dell'esercito israeliano, che spiega come entrambi glisiano stati trovati in buone condizioni mediche e trasferiti in Israele per ulteriori esami. Il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha definito su X "impressionante" l'dell'esercito, aggiungendo di averla seguita dal Centro di comando insieme al primo ministro Benjamin Netanyahu e agli alti comandanti. Entrambi glierano stati rapiti dal kibbutz Nir Yitzhak, ha aggiunto, vicino al confine con, il 7 ottobre, quando circa 1.200 persone furono uccise e più di 240 prese ino. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha indicato intanto al primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, che l'militare anon dovrebbe avere luogo "senza un piano credibile ed eseguibile per garantire la sicurezza e il sostegno ad oltre un milione di persone che vi trovano rifugio". Lo rende noto la Casa Bianca, informando sul contenuto del colloquio telefonico tra i due leader. "Misure urgenti e specifiche per aumentare la portata e la consistenza dell'assistenza umanitaria ai civili palestinesi innocenti" asono state chieste dal presidente degli Stati Uniti. Nel corso della telefonata, Biden ha ribadito l'obiettivo "condiviso" di vedere Hamas "sconfitto" e di garantire la sicurezza a lungo termine di Israele e del suo popolo. I due leader hanno discusso poi degli sforzi in corso per garantire il rilascio di tutti glie Biden "ha sottolineato la necessità di sfruttare i progressi compiuti nei negoziati per garantire il rilascio di tutti gliil prima possibile".