Gaza | le esplosioni e la corsa disperata per salvare i feriti | le immagini dell’attacco notturno a Rafah

Tre ordigni sono esplosi nel nord della striscia di Gaza in prossimità delle forze israeliane, “in contrasto con le intese per il cessate il fuoco”. ... (ilsole24ore)

Introduzione Il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, ha sottolineato l'importanza delle operazioni militari in corso a Gaza. Secondo Gallant, l'ingresso nei 'luoghi più sensibili di Hamas' ...All’inizio, la famiglia si è rifugiata a Gaza City da alcuni parenti finché non è arrivato ...o un dipinto sull’unico muro rimasto in piedi dopo un’esplosione», ha ricordato in un podcast pubblicato ...Sono state segnalate esplosioni vicino a una base militare americana in Siria ...per importanti riforme dell'Anp affinché possa tornare a governare la Striscia di Gaza. "Blinken ha ribadito il ...