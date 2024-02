Gaza | la politica italiana si spacca sul conflitto in Medio Oriente

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Martedì prossimo, la scenasarà teatro di un importante dibattito sulle mozioni riguardanti iltra Israele e Hamas. La maggioranza chiederà al governo di promuovere sforzi diplomatici, sia per ottenere il rilascio immediato degli ostaggi di Hamas, sia per ridurre le vittime civili palestinesi durante le operazioni militari israeliane. Ma L'articolo proviene da Il Difforme.

ROMA – “Un’eventuale offensiva militare su vasta scala a Rafah – dove circa 1,5 milioni di palestinesi sono ammassati contro il confine egiziano senza nessun altro posto dove fuggire – è terrificante, ...(Adnkronos) – In Medio Oriente “la situazione è molto delicata e molto tragica. E la colpa non è di una sola parte, di entrambe e anche della comunità internazionale. Non è bianco o nero. L’estremismo ...Introduzione Dopo 129 giorni di conflitto, seguito al tragico evento del 7 ottobre attribuito a Hamas, che ha causato 1.200 vittime e oltre 300 ostaggi, Israele ha liberato due ostaggi in un'operazion ...