Gaza | il coraggio della dottoressa dell’ospedale Nasser | corre sotto il tiro dei cecchini per soccorrere un ferito

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Da giorni l’ospedaledi Khan Younis, nel sudStriscia di, è assediato dall’esercito israeliano e circondato dai combattimenti e dai colpi dei. In un video diffuso su Telegram e diventato presto virale, si vede laAmira Assouli, del reparto di maternità, togliersi la giacca e gettarsi in strada per socre un. La donna si abbassa mentre, consapevole di essereildei. Grazie anche all’aiuto di altri operatori sanitari l’uomo colpito viene poi portato dentro la struttura e curato. Il filmato è stato condiviso centinaia di volte, descrivendo il gestodonna come un esempio ...