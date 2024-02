Galli | «L’Inter è una corazzata! Ora ha una convinzione»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Roma-Inter ha dimostrato ancora una volta la forza della squadra di Inzaghi. L’ex portiere, in collegamento con Radio anch’io Sport su Rai Radio 1, trova solo una lacuna da colmare. QUASI PERFETTI – L’elogio di Giovanni: «è una corazzata, che si è convinta probabilmente dopo la sconfitta in finale di Champions League di essere una squadra competitiva. Il Milan potrebbe rientrare e riagguantare la Juventus, ma per il secondo posto.è una squadra che comunque ha un organico e dei sostituti, se si vuole trovare una pecca in un percorso Champions League-campionato forse è un po’ poco avere solo Lautaro Martinez e Marcus Thuram in attacco». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...