Gallerie a parete | l’intreccio di arte e design nelle abitazioni romane

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Neldi storia e modernità che caratterizza le dimore della Città Eterna, lesi rivelano come un ponte tra passato e presente. Queste composizioni artistiche, che trovano spazio, sono più di un semplice ornamento; rappresentano un dialogo tra l’eredità culturale italiana e l’estetica individuale. L’, da sempre pintegrante della vita quotidiana, assume un nuovo ruolocase contemporanee, trasformandosi in un elemento did’interni capace di raccontare storie e di personalizzare gli ambienti in cui viviamo. Ma cosa significa per i romani circondarsi di opere d’e come si sta evolvendo questa tendenza? Un ritorno alle origini: ...