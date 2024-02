Gallagher Broja Lukaku e altre cessioni

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Secondo quanto riferito, il Chelsea potrebbe cedere fino a sei giocatori quest’estate per allentare la pressione sul Fair Play finanziario e consentire loro di spendere di più nel mercato dei trasferimenti, secondo Ben Jacobs nel suo articolo per Si Phillips Talks Chelsea. I Blues hanno alcuni giocatori in prestito come Romelu, Armando, Ian Maatsen e Lewis Hall, tutti dei quali non dovrebbero tornare, mentre altri nell’attuale rosa della prima squadra potrebbero anche andare avanti, come Conore Trevoh Chalobah. Discutendo la situazione, Jacobs ha detto: “Il Chelsea si aspetta 35 milioni di sterline ...