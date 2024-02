Furgoncino e garage imbottiti di droga | un arresto a Treviglio

Treviglio (Bergamo), 12 febbraio 2024 – Un garage e un furgoncino imbotti di droga. Un cittadino marocchino di 35 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Milano per detenzione di sostanze ...La Polizia di Stato di Milano ha trovato 885 chili di hashish in un garage di Treviglio arrestando un cittadino marocchino di 35 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Gli ag ...Per passaggio a camper semintegrale. Sempre parcheggiato in garage. 2 treni di gomme estivi ed invernali, entrembi con cerchioni. Veranda Barre porta pacchi. immatricolato camper. Il furgone ha un ...