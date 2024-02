Frullati per dimagrire | 5 ricette gustose e fit

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Si chiama dieta deie, ovviamente, punta tutto sul consumo diper. Da non confondere con gli smoothies, si tratta di shake a base di frutta e verdura per godere dei benefici di un concentrato di vitamine e sali minerali, ma con poche calorie. Come è ovvio, però, è necessario integrare iperfatti in casa con uno stile di vita sano e una dieta ben bilanciata. L’obiettivo, infatti, non deve essere sostituire il pasto con una bevanda a base di frutta e verdura, ma mantenere un buon equilibrio tra proteine, carboidrati, frutta e verdura. L’ultimo tassello del puzzle è, naturalmente, l’attività fisica, fondamentale per ottenere un dimagrimento effettivo. ...