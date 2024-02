Francesca Albanese relatrice Onu per l' Italia | Morti 7 ottobre? Risposta a oppressione di Israele Tel Aviv | Licenziamento immediato

(Di lunedì 12 febbraio 2024) "Il più grande massacro antisemita del nostro secolo? No, signor Emmanuel Macron. Le vittime del 7/10 non sono state uccise a causa del loro ebraismo, ma inall'di. La Francia e la comunità internazionale non hanno fatto nulla per impedirlo. I miei rispetti alle vittime"

Tel Aviv, 12 febbraio 2024 – Ingresso in Israele vieta to all'inviata del consiglio dei diritti umani dell'Onu, l' italiana Francesca Albanese. Lo ... (quotidiano)

La decisione è stata presa perché Francesca Albanese, relatrice speciale per i diritti umani nei territori palestinesi, ha sostenuto che i massacri del 7 ottobre non avessero come origine l'antisemiti ...Tel Aviv, 12 febbraio 2024 – Ingresso in Israele vietato all'inviata del consiglio dei diritti umani dell'Onu, l'italiana Francesca Albanese. Lo stop, fanno sapere i ministeri degli Esteri e degli Int ...Allungano il passo le principali borse europee dopo l'avvio poco mosso degli indici Usa. Milano (Ftse Mib +0,9%) si conferma in testa, seguita da Madrid (+0,66%), Parigi (+0,36%), Francoforte (+0,3%) ...