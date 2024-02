Francesca Albanese | Israele non mi vuole far entrare? Non l' ho mai chiesto Entrerò a Gaza dall' Egitto

(Di lunedì 12 febbraio 2024) La relatrice speciale Onu sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati è stata bannata da Tel Aviv. Ma lei non intende fermarsi: "Andrò nella Striscia il mese prossimo, ho già preso contatto, passerò per Rafah"

Tel Aviv, 12 febbraio 2024 – Ingresso in Israele vieta to all'inviata del consiglio dei diritti umani dell'Onu, l' italiana Francesca Albanese. Lo ... (quotidiano)

"Il più grande massacro antisemita del nostro secolo? No, signor Emmanuel Macron. Le vittime del 7/10 non sono state uccise a causa del loro ... (ilgiornaleditalia)

Non potrà entrare in Israele né a Gaza, Francesca Albanese. I ministeri degli Esteri e degli Interni israeliani hanno reso noto di aver deciso di negare l’ingresso alla relatrice speciale dell’Onu per ...Israele ha vietato l'ingresso alla funzionaria Onu italiana Francesca Albanese dopo quanto scritto su X sulla strage del 7 ottobre."Decisione dovuta alle sue oltraggiosi affermazioni che 'le vittime del massacro del 7 ottobre non sono state uccise per la loro ebraicità ma in risposta all'oppressione israeliana'".