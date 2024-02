FOTO Sicurezza nel Cilento | il Comitato assicura | “Arrivano i rinforzi”

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiPresieduto dal prefetto di Salerno, Francesco Esposito si è svolta questa mattina, a Vallo della Lucania, una riunione straordinaria delper lae l’ordine pubblico, convocata per fare fronte alla crescente preoccupazione legata all’incremento di furti registrati nell’intero territorio dele Vallo di Diano. Sono stati 24 i sindaci invitati a partecipare all’incontro che ha visto la presenza anche dei vertici delle forze dell’ordine: il Questore di Salerno, Giancarlo Conticchio, il comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri, Filippo Melchiorre ed il comandante della Guardia di Finanza Oriol De Luca. La prima risposta è già operativa e prevede un incremento di presenze delle forze dell’ordine come annunciato anche attraverso una nota stampa del comando provinciale dei ...

