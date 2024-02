Foto Meloni a testa in giù | bufera su presidente Museo di Ostuni

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di lunedì 12 febbraio 2024) (Adnkronos) – “Ildeldi, quindi un nominato dal centrosinistra locale perché persona di ‘cultura’, nelle sue storie di Instagram posta lainin giù deldel Consiglio”. Lo dichiarano i componenti del gruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Puglia (il capogruppo Francesco Ventola e i consiglieri Luigi Caroli, Giannicola De Leonardis, Antonio Gabellone, Renato Perrini e Michele Picaro. “Nessuno del Pd si scandalizza, nessuno pretende scuse, nessuno che chiede di abbassare i toni. La conferma del doppiopesismo morale di questo centrosinistra pugliese – affermano – Quello compiuto da Luca Dell’Atti è un gesto vergognoso di una gravità inaudita e chiediamo che il sindaco diprovveda immediatamente a revocare l’incarico, non sappiamo se conferito più per meriti culturali o per impegno elettorale profuso nella lista della coalizione”. “Sta di fatto chi decide di ricoprire un ruolo lo deve fare in maniera equilibrata, serena e nel rispetto delle Istituzioni e quindi Dell’Atti deve essere immediatamente rimosso. Alla– concludono i consiglieri – tutta la nostra solidarietà”. “Questa volta la sinistra romperà il muro del silenzio? – dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d’Italia e sottosegretario alla Giustizia – Chiederanno le dimissioni di una persona il cui profilo è evidentemente più adatto a frequentare il centro sociale Askatasuna che a dirigere uncomunale? O a Brindisi, come a Torino, la sinistra santificherà chi propone la violenza come metodo di lotta politica?”. “Per l’ipotesi che ancora una volta calerà il silenzio, provo a fare una modesta proposta: il Sindaco di Torino potrebbe caricarsi questo scienziato per dirigere Askatasuna, suo nuovo fiore all’occhiello”, chiosa l’esponente di Fdi. L'articolo proviene da Italia Sera.