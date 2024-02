Foto di Meloni a testa in giù | poi il responsabile del museo di Ostuni si scusa Dell' Atti l' aveva pubblicata nel social network

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Ildeldi, ha pubblicato in ununagrafia: quellaa presidente del Consiglio ain giù. Si è scatenata la bufera per questa deplorevole iniziativa, poiha chiesto. Scrive Luca: Le mie sincere scuse all’on. Giorgiaper il gesto improvvido, superficiale e di pessimo gusto. Chiedo però che si metta fine alla risonanza mediatica fuori controllo. L'articolodiin giù: poi ildeldi ...

Ha Posta to tra le sue stories di Instagram con una foto della presidente del Consiglio a testa in giù, ritrovandosi al centro di una bufera e ... (ilfattoquotidiano)

Foto di Giorgia Meloni a testa in giù, bufera sul presidente del museo di Ostuni : “Sia rimosso” Una Foto di Giorgia Meloni a testa in giù. bufera ... (tpi)

16.50 Foto Meloni a testa in giù, insorge FdI "Il direttore del Museo di Ostuni ha pubblicato una foto del presidente Me- loni a testa in giù. Stavolta la sini- stra romperà il muro del silenzioChie- ...Una foto di Giorgia Meloni a testa in giù. Bufera sul presidente del museo di Ostuni, Luca Dell’Atti, per l’immagine pubblicata su Instagram. Tra le storie di Dell’Atti, oltre alle foto della premier, ...Il presidente del Museo delle civiltà preclassiche di Ostuni (in provincia di Brindisi), Luca Dell'Atti, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto ...