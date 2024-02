Fortitudo | buona la prima Ogden suona la carica

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024)93 JUVI CREMONA 72 FLATS SERVICE : Fantinelli 11, Bolpin 8, Aradori 14,20, Freeman 11; Panni 10, Morgillo 2, Sergio 11, Conti 6, Giordano; Kutznetsov ne, Braccio ne. All. Caja. FERRARONI CREMONA: Shahid 22, Cotton 5, Timperi 6, Benetti 11, Vincini 7; Musso 9, Costi 5, Magro 5, Sabatino 2, Tortu ne, Boni ne, Grassi ne. All. Bechi. Arbitri: Almerigogna, Ferretti, Morassutti. Note: parziali 21-17, 44-35, 67-52. Tiri da due:19/33; Cremona 18/37. Tiri da tre: 14/24; 7/27. Tiri liberi: 13/17; 15/20. Rimbalzi: 36; 29. Lainizia nel migliore dei modi la fase a Orologio battendo la Juvi Cremona. Davanti alla solita bella cornice di pubblico del PalaDozza, sfiorata quota cinquemila con i 4.890 presenti, la formazione di Attilio Caja si conferma solida in difesa ed efficace in ...