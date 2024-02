Forte esplosione in una scuola superiore Arrivano gli artificieri | era un petardo

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Firenze, 12 febbraio 2024 – Grande spavento nell’IstitutoSassetti Peruzzi, in zona Novoli, dove questa mattina è stata avvertito un'improvvisa seguita dal fumo. Subito è scattato l'allarme ed è intervenuta la polizia con la Digos, la squadra deglie la scientifica. All'inizio, sembrava fosse stata lanciata un molotov dall'esterno verso l'edificio scolastico. Il fragore aveva spaventato studenti e insegnanti. Poi nel giardino dellasono stati trovati i resti di una bottiglia di plastica. Secondo gli investigatori non si tratta di un ordigno ma di uncontenuto nella bottiglia, che, in base agli accertamenti e ad alcune testimonianze, sarebbe stato lanciato da un piano alto della stessa

L'episodio alle 11 di lunedì mattina: la scuola ha avvertito la polizia che ha repertato l'ordigno artigianale. Una studentessa: «Non avevamo ancora fatto ricreazione: per fortuna non c’era nessuno ne ...Fra disabilità, Dsa e Bes in Italia ci sono circa un milione di bambini e ragazzi considerati “speciali”, con una certificazione e una didattica speciale. La "copertura" da parte di esperti è il nuovo ...Cosa è successo La villetta è parzialmente crollata in seguito alla forte esplosione. (corriereadriatico.it) I soccorritori dei Vigili del Fuoco sono già al lavoro per scavare e raggiungere i feriti: ...