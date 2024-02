Formula1 | martedì presentazione della Ferrari | più giallo nei numeri

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Roma, 12 feb. (askanews) – A 24 ore dallanuovaSF-24, la scuderia del Cavallino ha voluto regalare una nuova anticipazione ai suoi tifosi. Dopo aver svelato nei giorni scorsi le tute per la stagione 2024, l’ultimo ‘spoiler’ offerto dal team di Maranello riguarda iche campeggeranno sulla monoposto. Il colore del numero infatti resta bianco – come era nel 2023, mentre nel 2022 era nero – ma la bordatura passa al. Lo storico ‘Modena’sta negli ultimi anni è tornato prepotentemente di moda, come testimoniarono le ormai celebri tute di Monza 2022 e anche diversi riferimenti fatti sempre su tute e indumenti durante la passata stagione L'articolo proviene da Ildenaro.it.