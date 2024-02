Flirt in corso tra Emma e Tedua dopo Sanremo 2024? Arrivano delle segnalazioni

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 12 febbraio 2024)ha fatto parlare di sé durante eil Festival dinon solo per la sua canzone “Apnea” che è piaciuta molto al pubblico, ma anche per gli apprezzamenti che ha fatto nei confronti di, ospite in alcune serate della competizione canora. Ma oltre alle sue parole, i due sono stati visti insieme, e un gesto social dinon è passato inosservato. Come stanno davvero le cose?si dichiara aneldiha rilasciato un’intervista a FanPage ha rivelato di essersi presa una bella cotta per, avendolo visto per la prima volta quando è stato ospite al Festival durante la prima e l’ultima ...