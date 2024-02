Fitofarmaci | Confagricoltura | “Unione Europea accoglie proposte degli agricoltori”

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Dopo le protestearchiviata la proposta del regolamento dell’UE sulla riduzione dell’uso deiLa proposta di regolamento sulla riduzione dell’uso diva in archivio. “I nostrimeritano di essere ascoltati – ha sottolineato la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen – nell’intervento svolto al Parlamento europeo per annunciare la decisione di proporre al Collegio il ritiro di un progetto legislativo “diventato simbolo di polarizzazione”. Va ricordato che la proposta sul taglio dei– il 50% in media entro il 2030 – è stata trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio nel giugno 2022. Da alloraha avviato una costante iniziativa sulle due Istituzioni per evidenziare le ...