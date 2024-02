Fisco | precompilata Iva 2024 al via | cos’è e destinatari

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Riguarda 2,4 milioni di professionisti e imprese. In parte è già compilato dall’Agenzia delle EntrateIva al via per circa 2,4 milioni di professionisti e imprese. È adesso attivo il servizio che consente di visualizzare il proprio modello, in parte già compilato dall’Agenzia delle Entrate, mentre da giovedì prossimo 15 febbraio sarà possibile

La stagione dichiarativa non è ancora iniziata, ma si avvicina il momento in cui l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti i modelli precompilati. Proprio per questo motivo è ...E' attivo il servizio che consente di visualizzare il proprio modello 2024, in parte già compilato dall’Agenzia, mentre da giovedì prossimo, 15 febbraio, sarà possibile modificare o integrare i dati, ...Spiacenti, non riusciamo a trovare la pagina che stai cercando ...