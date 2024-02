Fisco | online la precompilata Iva 2024 per professionisti e imprese Dal 15 febbraio via libera all’invio

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 12 febbraio 2024)Iva al via per circa 2,4 milioni di. È adesso attivo il servizio che consente di visualizzare il proprio modello, in parte già compilato dall’Agenzia delle Entrate, mentre da giovedì prossimo, 15, sarà possibile modificare o integrare i dati, inviare la dichiarazione e versare l’eventuale imposta. Prosegue quindi la sperimentazione avviata a2023 per mettere a disposizione degli operatori la bozza della dichiarazione elaborata con i dati delle fatture elettroniche, delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere e dei corrispettivi telematici. La platea interessata – Il servizio è disponibile da oggi (il 10, infatti, cadeva di sabato) per lee i ...