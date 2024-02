Firenze | incidente all’incrocio | auto del volontariato ribaltata sui viali

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 febbraio 2024), 12 febbraio 2024 –con un’rovesciata a. E’ accadutotra viale Amendola e via Fra Beato Angelico intorno alle 15. Da capire la dinamica dell’. Due i mezzi coinvolti: un Doblò della Misericordia di Castiglion Fiorentino e un’utilitaria. Il Doblò si è rovesciato su un fianco. Immediate le telefonate al 118 partite daglimobilisti che hanno assistito all’. Oltre alle ambulanze sono arrivati anche i vigili urbani per capire cosa è accaduto. Un ferito sarebbe stato trasportato in codice rosso ma solo per precauzione in ospedale. Ripercussioni per il traffico in direzione piazza Beccaria, con pesanti rallentamenti.