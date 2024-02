Firenze | entrano a scuola di notte e spaccano tutto e rubando soldi | “Indegni”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 febbraio 2024), 11 febbraio 2024 – «Uno spettacolo indegno. Fino a questo momento non avevo mai visto una cosa del genere: sedie ribaltate, un grande ’fumicone’, bottiglie rotte, spazi didattici a soqquadro, computer rubati. Ma non riesco a capire perché distruggere la". A parlare è Maria Francesca Cellai, dirigente scolastico dell’istituto professionale alberghiero Buontalenti di: ieri la succursale di via dei Bruni è stata stato oggetto di atti vandalici e furti. E tra i responsabili ci sono anche studenti dell’istituto stesso, secondo la dirigente. "Li ho riconosciuti, mentre scappavano. Saranno stati almeno dieci. Alcuni incappucciati e con gli occhiali da sole. Ma tra loro anche chi frequenta la", racconta la preside che è stata allertata ieri intorno alle 12 da un cittadino che abita vicino ...