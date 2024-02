Fiorello sul dopo Amadeus | “Sanremo 2025? Tifiamo per la coppia Clerici e Cattelan”  Angelina Mango | “Convinta che Amadeus non mi avesse preso”

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Di ritorno dalla trasferta sanremese, Rosario, Biggio, Casciari e tutta la banda riprendono possesso del glass al Foro Italico di Viva Rai2! e lo fanno in grande stile: il cast al completo sfila sulle note della sigla di Jovanotti, srotolando uno striscione che richiama da vicino quello utilizzato pere che recita “Pensati a Roma”, davanti alla folla accorsa già dalle prime ore del mattino apposta per l’occasione.sul: “per la” Tra musica, balli e risate può ripartire così una nuova settimana con il Mattin Show dei record, che accoglie un’ospite d’eccezione, Antonella. ...

Tutto pronto per il gran finale del Festival di Sanremo 2024 . Ultima esibizione dei 30 brani in gara al Festival giudicate esclusivamente dal ... (ilfattoquotidiano)

Sale l'attesa per l'ultima serata del Festival di Sanremo , la finalssima. Dopo il nuovo record di ascolti registrato ieri per la serata cover, con ... ()

Buio in sala. Si accende solo a intermittenza il vestito di Fiorello e dei ballerini intorno. In sottofondo, l’inconfondibile intro di Thriller, ... (open.online)

Buio in sala. Si accende solo a intermittenza il vestito di Fiorello e dei ballerini intorno. In sottofondo, l’inconfondibile intro di Billie Jean, ... (open.online)

Se state già pensando a Sanremo 2025 e alla prima scaletta scritta da Marco Mengoni siete degli irriducibili del Festival e per questo meritate ... (ilmessaggero)

Alla faccia di chi si era già scatenato in chissà quali totonomi per il Festival di Sanremo del prossimo anno, Roberto Sergio , attuale Ad di viale ... (ilgiornaleditalia)

Intervistata da Fiorello, Antonella Clerici si è detta disponibile a salire sul palco insieme a Cattelan per Sanremo 2025.Per Sanremo 2025 «noi tifiamo per la coppia Antonella Clerici e Alessandro Cattelan». Lo dice Fiorello che, di ritorno dalla trasferta sanremese insieme a Biggio, Casciari e tutta ..."Ma siamo così sicuri che ci libereremo di questi due". Su X è un diluvio di commenti su Amadeus e Fiorello, assoluti protagonisti non solo di questa… Leggi ...