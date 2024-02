Fiorello rivela il nome del suo compagno perfetto per il post Amadeus | Mi ha detto di sì

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Un colpo di scena sta per sconvolgere il Festival di Sanremo 2025, grazie all'idea brillante dell'indimenticabile. Una proa inaspettata per una coppia di conduttori Rai completamente nuova ha fatto sognare i fan del festival. Ma chi sono questi possibili conduttori? Scopriamolo insieme!zioni a sorpresa per Sanremo 2025 Durante il suo programma "VivaRai2",, sempre pieno di energia e sorprese, ha fatto una telefonata in diretta ad Antonella Clerici. Il motivo? Chiedere se fosse disa ad accettare l'incarico di condurre il Festival di Sanremo insieme a un amico comune, Alessandro Cattelan. Una proa che fa sognare Sorprendentemente, la conduttrice, entusiasta della proa, ha riso: "Adoro Alessandro, trovo che sia ...