Fiorello punta su Clerici e Cattelan per Sanremo 2025 La conduttrice | «Non ho niente da perdere»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Ora che Amadeus ha lasciato definitivamente il trono, dopo cinque Festival consecutivi, chi condurrà? A pochi giorni dal termine della kermesse canora, vinta dalla 22enne Angelina Mango, iniziano ad avanzare le prime ipotesi. Se per il giornalista esperto di musica Luca Dondoni, i più accreditati sono Paolo Bonolis e il duo Laura Pausini – Paola Cortellesi, oralancia nel calderone un nuovo nome: Antonella. Chiamata a sorpresa dal comico durante la diretta del suo Viva Rai2!, laviene incalzata sul tema: «Ma se ti proponessero di condurre il Festival, accetteresti?», chiede lo showman. «Con un amico come te, forse», risponde lei. Maipotizza su un altro nome con cui la vedrebbe ben affiancata: Alessandro. Non ...