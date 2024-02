Fiordaliso e il retroscena post Grande Fratello sui gieffini

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 12 febbraio 2024)e il: la cantante ammette il suo sentimento di nostalgia che sente per i“Mi sono lasciata andare a me stessa. Arrivavo da un brutto periodo, mi avete aiutato a ritrovarmi. È stata un’esperienza indimenticabile, sono rinata e ritornata in me. Non ce la faccio più. È molto difficile rimanere chiusa. Ho voglia di aria, di vedere i miei figli, la giornata diventa molto pesante. Non riesco dare più niente ai ragazzi, mi diventa tutto insopportabile”, con queste parole la cantante ed ex gieffinaha lasciato definitivamente la casa delè tornata alla vita reale da una settimana e questa sera la vedremo in studio al GF accanto a Alfonso ...