Finto disabile cammina e sale sull’auto di un finto cieco che guida

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Pubblicato il 12 Febbraio, 2024 Una personachecon le sue gambe a bordo di un’autota da un: sembra una barzelletta, neanche tanto divertente, ma in realtà è una vicenda che si è realmente consumata in provincia di Monza Brianza, e che non fa assolutamente ridere poiché sono stati sottratti fondi a persone che ne hanno realmente bisogno. L’assurdo caso dele delUninvalido, che in realtàva perfettamente, in due anni ha percepito oltre 41.000 euro di sussidi dall’Inps. L’uomo, originario del Pakistan e residente a Cesano Maderno, per la sua invalidità non ...