Finisce qui Addio al FantaSanremo? Ecco cosa sta succedendo

Gli amanti di Sanremo non dovranno dire addio solo ad Amadeus. Insieme al conduttore, se ne va anche il gioco più amato del Festival , il ... (corriereadriatico)

La scaletta completa della quinta serata di Sanremo 2024 , la finale di sabato 10 febbraio: ecco le anticipazioni, gli orari dei 30 cantanti in ... (sportface)

Tennistavolo Il big match di serie A1. Tra Apuania e Messina regna l’equilibrio. Finisce 3-3 dopo 4 ore

Non sono bastate 4 ore e un quarto di gioco all’Apuania Tennistavolo per avere ragione di un coriaceo Messina che al palazzetto di Avenza non si è ... (sport.quotidiano)