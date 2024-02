Finale scudetto | Milano spera La sfida verità è con Villorba Brescia cerca punti salvezza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Settimana di sosta per la Serie A Elite di rugby femminile, prima della terza giornata di andata della seconda fase. Il turno di domenica si preannuncia molto importante per il girone playout e playoff. In quest’ultimo quadrangolare il Cusè chiamato a superare unaospitando, per mantenere accese lenze diinsieme al favorito Valsugana. Diversi i pensieri diche, dopo il ko con Treviso, vede incombere la retrocessione. Domenica con la Capitolina servonoper credere nella. L.M.