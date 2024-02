Final Fantasy X | in arrivo un remake per PS5?

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Dopo Rebirth, la diga ha ceduto: nelle ultime ore i fan disono in subbuglio per un post suX che suggerirebbe unE per “suggerirebbe”, è da intendersi che lo suggerirebbe a loro: sì, Square-Enix ha pubblicato sul profilo Instagram un post dedicato aX, scatenando inavvertitamente un putiferio in merito ad un possibiledel gioco per. Naturalmente il tempismo è quantomeno sospetto: siamo nel mese dell’uscita dell’atteso FF VII Rebirth, del resto, e gli amanti della sognante saga di Square-Enix si sono già dati ai voli pindarici con la fantasia. La sezione dei commenti del post che includiamo qui sotto è molto divisa: da una parte c’è chi vorrebbe un restauro moderno, e dall’altra i puristi pregano con ...

Tecnologia Roma - 12/02/2024 13:14 - Si è tenuto il secondo evento State of Play organizzato da Sony, focalizzato sul tanto atteso Final Fantasy VII Rebirth, il rifacimento del ...Il director Naoki Yamaguchi conferma grosse novità per l'apprezzato personaggio, confermando inoltre che per ora non ci sono piani per DLC.Dopo Rebirth, la diga ha ceduto: nelle ultime ore i fan di PS5 sono in subbuglio per un post su Final Fantasy X che suggerirebbe un remake.