Fgl-Zuma a tutto gas Vittoria-pirata ad Ancona

(Di lunedì 12 febbraio 2024) COClementina 2020 1 Fgl-Castelfranco 3: Pizzichini 1, Dalla Rosa 13, Saveriano 1, Papparelli, Stafoggia 8, Usberti 3, Canuti 11, Sposetti (L), Fedeli 12, Grilli 8. Ne Boari, Bastari, Ciccolini. CASTELFRANCO: Colzi 14, Ferraro 3, Renieri 12, Vecerina 18, Zuccarelli 12, Fava 13. Tesi (L). Ne Chisari, Tosi, Viola, Focosi, Tesanovic. All. Bracci, vice Ficini. Parziali: 17-25 23-25 25-21 23-25. Clementina ace 1, mv 4, bs 9; Fgl-: ace 3, mv 15, bs 13.- La pausa tra i 2 gironi non ha scalfito la concentrazione della Fgl-che si aggiudica subito laesterna in terra marchigiana. Migliore top player della gara la schiacciatrice castelfranchese Vecerina autrice di ben 18 punti divisi tra 13 attacchi, 3 muri e 2 ace. Un successo collettivo che conferma ...