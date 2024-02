Feyenoord-Roma | probabili formazioni | dove vederla in tv e streaming

(Di lunedì 12 febbraio 2024)(giovedì 15 febbraio con calcio d'inizio alle ore 18.45 in diretta su DAZN e SKY) è una gara valevole per i...

I tifosi della Roma non potranno volare nei Paesi Bassi per assistere alla partita di Europa League contro il Feyenoord e i sostenitori olandesi ... (sportface)

Dopo l'infortunio del portiere Bijlow, non si placano i problemi per Slot in vista del match tra Roma e Feyenoord . L'allenatore olandese... (calciomercato)

Tutto sull’ultima sfida del Feyenoord in attesa dello spareggio di Europa League contro la Roma . I dettagli La saga degli incontri in questa ... (calcionews24)

Dopo il ko con l’Inter la Roma se la vedrà col Feyenoord nell’andata del playoff di Europa League, in cui De Rossi dovrà fare necessariamente qualche cambio. Nelle rotazioni potrebbe rientrare anche ...La Costa D'Avorio ha vinto in rimonta la finale di Coppa D'Africa contro la Nigeria: curioso record per il difensore della Roma N'Dicka.Un campione d`Africa e il leader della difesa degli ultimi tre anni. Daniele De Rossi sorride e sta per riabbracciare Evan Ndicka e Chris Smalling che andranno.