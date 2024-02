Festival di Sanremo | l’avvocato Angelo Pisani | “Procura indaghi su truffa per il televoto”

12 feb 2024 - La vincitrice del festival di Sanremo in autunno sarà impegnata in 'Angelina Mango nei club 2024' ...«Vedo lo sparkling ovunque», esclama Clara non appena dà un'occhiata ai look Armani scelti per la prima serata del festival di Sanremo 2024 e per il party di inaugurazione. Il primo, per la precisione ...La Russa: "Con FdI al governo il Festival non poteva essere sfacciatamente di sinistra, ma stavolta non è stato di nessuno" ...