Ferrara | «L’Inter in testa con merito! Gol di Acerbi assolutamente da convalidare»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 12 febbraio 2024)ha parlato del percorso delin campionato, nonché del gol di Francescoa sbloccare la gara di Roma. POST ROMA ? Ciro, ospite negli studi di Sunday Night Square su Dazn, ha commentato il gol die la partita vinta dala Roma: «Golda. All’inizio Rui Patricio mima il gesto di essere stato disturbato, ma sul momento del gol non si lamenta del giocatore del fuorigioco. Questa era per De Rossi la prima vera grande prova e la Roma non ha sfigurato. In questo momento peròè una squadra difficile da battere: vai vincere a Firenze, vai a vincere a Napoli, vinci a Roma.merita di essere in questa posizione di classifica». Inter-News - Ultime ...