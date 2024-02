’Fermo giurassica’ si aggiudica il tradizionale Mengone d’oro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Fantasia, allegria, coriandoli, stelle filanti e musica per la 35esima edizione del Carnevale ‘Baraonda’ che ha colorato il pomeriggio di ieri a Fermo. Ilè stato assegnato a ‘Fermo Jurassica’, i giganteschi dinosauri e i loro cuccioli del gruppo ‘Lo Matto non se cura’. Argento e bronzo ai gruppi di Porto San Giorgio: ‘La lotta tra il bene e il male’- scuola media Borgo Costa e ‘Peter Pan’- scuola Borgo Rosselli. Per la categoria carri allegorici,anche all’ Isc Da Vinci- Ungaretti: una banda di nonne, grandi tornati bambini e piccini i protagonisti di ‘A 100 anni dalla nascita di Calvino- la Leonardo racconta’. Ad aprire il corteo in maschera era stata la Banda ‘G.B. Velluti di Corridonia’ seguita da: contrada Torre di Palme e scuola dell’infanzia Salvano con ...