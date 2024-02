Femminicidio | ergastolo per Padovani che uccise a martellate la ex Alessandra Matteuzzi

(Adnkronos) – La Corte di Assise di Bologna ha condannato all’ ergastolo il 27enne Giovanni Padovani per l’omicidio del l’ex fidanzata Alessandra ... ()

Uccisa a colpi di martello, calci e pugni sotto la sua casa il 23 agosto del 2022 La Corte di Assise di Bologna ha condannato all' ergastolo il ... (sbircialanotizia)

Femminicidio Alessandra Matteuzzi - Giovanni Padovani condannato all’ergastolo

Poco prima della sentenza, il calciatore ha affermato: «Io la reale verità la so, non stavo bene, perché una persona che sta bene non ammazza un ... (vanityfair)