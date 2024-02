Femminicidio di Giulia Tramontano | in aula Alessandro Impagnatiello

di Simone Fontana Come avevamo raccontato in un precedente approfondimento, il femminicidio di Giulia Cecchettin ha attirato fin da subito ... (facta.news)

Femminicidio di Giulia Tramontano - Alessandro Impagnatiello : «Chiedo scusa - sono stato disumano»

L'ex barman, che ha confessato l'omicidio della compagna, è apparso per la prima volta in tribunale. In aula i familiari della vittima che chiedono ... (vanityfair)