Femminicidio Alessandra Matteuzzi | Giovanni Padovani condannato all’ergastolo

L’avocato Gabriele Bordoni ha parlato di «una relazione tossica», «che aveva portato due persone in una situazione emotivamente devastante» (vanityfair)

Alessandra Matteuzzi , 56 anni, che è stata uccisa a calci, pugni e martellate dal suo ex fidanzato Giovanni Padovani, 28 anni, nell’agosto del 2022, ... (news.robadadonne)

Leggi Anche Alessandra Matteuzzi , periti: 'Nessun vizio di mente per Giovanni Padovani ' Dalla Corte no all'integrazione perizia psichiatrica - La ... (247.libero)

“Dal femminicidio di mia sorella Alessandra Matteuzzi non dormo più” - il podcast con Carlo Lucarelli che racconta il dolore di chi rimane

“Io voglio morire, non dormo più, non riesco più neanche ad andare dalla parrucchiera perché mi viene in mente la testa massacrata di mia sorella. ... (ilfattoquotidiano)