Federico Pisani | l’eterno numero 14 dell’Atalanta tradito da un destino infame

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Il ricordo di: giovane promessascomparsa il 12 febbraio 1997 in un incidente stradale Giovinezza e spensieratezza. Due caratteristiche che se collegate ad un calciatore, farebbero venire in mente una figura particolare, su tutte quella di un attaccante uscito dal settore giovanile: rapido, veloce, tanto sicuro sul campo quanto semplice e genuino davanti alle telecamere nel post partita in un mondo pieno di maschere. Un talento che nessuno sarebbe in grado di fermare, se non un. Oggi, 12 febbraio, per il popoloè una giornata particolare. Il ricordo della scomparsa di: il giovane attaccante nerazzurro e per sempre eterno14, strappato via in un ...