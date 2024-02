“Fecondazione assistita e vincita di un concorso pubblico | cosa dice la legge?”

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Buongiorno, sono dipendentea tempo indeterminato in un ospedale. Ho appena fatto unper spostarmi in altra sede e sono tra le prime posizioni. Ho in programma un trattamento dinei prossimi mesi. Vorrei sapere laprevede nei seguenti casi: Mi contattano dalla graduatoria. Accetto la nuova sede, do le dimissioni dall’attuale posto di lavoro e resto incinta nei 3 mesi di preavviso previsti (situazione che penso sia più probabile) prima di firmare e iniziare nella nuova sede Resto incinta prima che mi chiamino dalla graduatoria per nuova sede Resto incinta dopo aver iniziato nella nuova sede Grazie mille per la risposta L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.