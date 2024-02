Far West all’incrocio | tamponano un’auto per rubare una borsa | sfregiata una donna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Modena, 13 febbraio 2024 – Il faralla Crocetta. Sono stati momenti di terrore quelli vissuti ieri pomeriggio da una coppia di nordafricani: la dinamica è ancora tutta da chiarire, è da premettere. Pare però che tre donne, a bordo di un Suv abbiano volutamente tamponato l’auto che le precedeva, con a bordo la coppia in questione per poi aggredirla e rapinarla. Ma c’è di più perché laa bordo della Fiat Punto tamponata, incinta, è stata ferita al volto con una cesoia mentre il compagno, un tunisino 40enne, nel tentativo di fermare la vettura in corso, con alla guida una delle presunte malviventi è stato trascinato per almeno duecento metri. La dinamica dell’agguato I momenti di paura e follia si sono consumati ieri, intorno alle 17 in via Nonantolana, all’altezza del supermercato Interspar. La coppia è ferma in coda, prima del semaforo. ...