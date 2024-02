“Falsità | sono contrariato” Cecchettin sbotta | che succede sulla candidatura

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Ginosi candiderà con il Partito democratico alle elezioni Europee che si terranno a giugno? A quanto pare sembra proprio di no, con una secca smentita dopo la notizia lanciata da Il Fatto Quotidiano, giornale diretto da Marco Travaglio. “Il signor Gino, nostro tramite, rappresenta che le notizie secondo le quali lo stesso sarebbe in procinto di candidarsi o di essere candidato alle elezioni europee con il Partito Democraticoprive di fondamento e quindi false”, la presa di posizione pubblica degli avvocati Nicodemo Gentile e Stefano Tigani, legali del padre di Giulia. Ma la rabbia del genitore della ragazza uccisa da Filippo Turetta non è finita: “Lo stesso - riferiscono i legali - si dice moltodall'accaduto; oltretutto, tale notizia sta ...