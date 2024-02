F1 | quando viene presentata la Ferrari? Data | programma | orario | tv | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Domani, martedì 13 febbraio lapresenterà la nuova SF-24, la vettura che parteciperà al campionato del mondo di Formula 1 2024 che prenderà il via nel weekend 29 febbraio-2 marzo. La Scuderia di Maranello ha dato appuntamento a tutti i tifosi e agli appassionati alle ore 12.00 in quel di Fiorano. Prevista per l’evento la presenza dei piloti ufficiali Charles Leclerc e Carlos Sainz assieme al Team Principal Frederic Vasseur. Sarà anche la prima occasione per parlare del nuovo innesto di Lewis Hamilton per la stagione 2025. Alla presentazione seguirà una conferenza stampa per tutti i giornalisti presenti. La SF-24 compirà poi i primi km sul circuito di Fiorano poco dopo la presentazione ufficiale. Vedremo poi la macchina in pista nei test previsti in Bahrain fra il 21 e il 23 febbraio prossimi. Di seguito ilcompleto della presentazione ...