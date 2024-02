F1 | presentazione Ferrari 2024 | data | orario e diretta streaming

(Di lunedì 12 febbraio 2024) La Scuderiasi prepara a svelare la livrea della SF-24, monoposto con cui la Rossa gareggerà nella stagione entrante. Laè in programma per il 13 febbraio alle ore 12.00. L’evento sarà telematico, al contrario dello scorso anno quando la vettura era stata presentata sotto gli occhi di centinaia di tifosi. Chiunque potrà avere comunque la possibilità di osservare la livrea della monoposto guida Charles Leclerc e Carlos Sainz, con lainsul canale YouTube della. Dopo aver rivelato i propri i colori, la SF-24 scenderàmente in pista a Fiorano per percorrere i suoi primi quindici chilometri. SportFace.

