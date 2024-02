F1 | Kimi Antonelli in pole per sostituire Lewis Hamilton nel 2025 in Mercedes ma…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Effetto domino. Il Mondiale 2024 di F1 non è ancora iniziato, ma l’annuncio scioccante del matrimonio tra la Ferrari el’anno venturo sta deviando ogni tipo di discorso ancora più in là. Non ci sono dubbi che l’arrivo del sette volte iridato a Maranello generi tanta curiosità e l’accoppiata con il monegasco Charles Leclerc sarà di grande livello. La domanda che ci si pone però è questa: cosa farà la? Con George Russell che potrebbe avere il ruolo di pilota n.1, Toto Wolff come intende procedere per la sostituzione di? Le strade da seguire sarebbero due. La prima è quella di ragionare rimanendo nell’orbita della Stella a tre punte, ovvero rivolgersi a chi in F2 potrebbe emergere. Stiamo parlando del talentuoso pilota italiano,. Secondo le ...