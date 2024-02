F1 | incontro Toto Wolff-Flavio Briatore a Monte-Carlo | Fernando Alonso verso la Mercedes nel 2025?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Il 2024 della Formula Uno ha preso il via con una notizia letteralmente “bomba”. Una di quelle che rischiano di scrivere una pagina clamorosa della storia della massima categoria del motorsport. Lewis Hamilton, a partire dal, correrà nella scuderia Ferrari. Il pilota più vincente di sempre (103 Gran Premi e 7 titoli iridati alla pari con il “Kaiser” Michael Schumacher) sulla monoposto più vincente della storia. Una icona sportiva che sarà messa tra le mani del pilota inglese. Un matrimonio che sembrava ormai destinato a non materializzarsi più ma che, come annunciato dal team di Maranello, “si farà” tra 12 mesi. Una situazione che vede ora il team di Brackley rimanere un po’ con il cerino in mano. Il “Re Nero” saluta e se ne va, lasciando il sedile a disposizione. George Russell, come ampiamente pianificato, sarà il faro sul quale costruire il futuro della ...