F1 | Daniel Ricciardo ha un nuovo amore! Il nome? Racing Bulls

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Uno dei tanti primi giorni di scuola di una carriera lunghissima vissuta all’interno della Formula 1. L’esperienza è tantissima, ma la voglia di continuare a correre cercando di essere il più competitivo possibile non ha ancora abbandonato i pensieri diche, al fianco di Yuki Tsunoda, si è gettato a capofitto nell’ennesima trasformazione del team di Faenza, oggi noto comedopo essere stato Toro Rosso e più recentemente AlphaTauri. Una novità che potrebbe riflettersi in pista con le prestazioni della nuova nata che dovrebbero stupire tutti in pista: ne è convinto lo stesso corridore australiano che si appresta a vivere un Mondiale 2024 ricco di (possibili) soddisfazioni. Le parole di: “Obiettivo? Top 5 possibile” (Credit foto – ...

