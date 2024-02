F1 | Alonso Sorpreso da Hamilton-Ferrari Futuro? Ancora non lo so

(Di lunedì 12 febbraio 2024) "Per il 2025 sono l'unico campione del mondo libero ma priorità alla Aston Martin" SILVERSTONE (INGHILTERRA) - La livrea resta in verde ma le ambizioni aumentano. A Silverstone è il turno del'Aston Martin: sotto gli occhi del proprietario Lawrence Stroll, del team principal Mike Krack, del direttore

A margine della presentazione ufficiale odierna della nuova Aston Martin AMR24, Fernando Alonso ha commentato pubblicamente per la prima volta il clamoroso passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari a par ...Fernando parla dell'apporto che Lewis potrà dare in Ferrari per provare a vincere il mondiale. Non è sorpreso dalla decisione, dal "cambiamento" del sogno però sì ...Fernando Alonso ha commentato così l'approdo di Lewis Hamilton alla Ferrari a partire dal 2025 con accordo pluriennale ...