F1 | Alonso punzecchia ancora Hamilton | “La Ferrari non era il suo sogno da bambino”

(Di lunedì 12 febbraio 2024) A margine della presentazione ufficiale odierna della nuova Aston Martin AMR24, Fernandoha commentato pubblicamente per la prima volta il clamoroso passaggio di Lewisina partire dal 2025. Una notizia che ha sorpreso anche il veterano spagnolo, pronto ad affrontare il Mondiale di Formula Uno 2024 con grandi motivazioni all’età di 42 anni. Il due volte iridato, exsta ed ex compagno di squadra diai tempi della McLaren, ha risposto così ad una domanda sull’accordo tra Lewis e la scuderia di Maranello: “Sì, insomma, non ho passato molto tempo a pensarci. Quel giorno mi stavo allenando quindi mi sono perso tutto lo stress di tutti. Ho avuto solo un giorno di ritardo sulla notizia. Non lo so, probabilmente è stata una sorpresa. Non tanto per il cambiamento in sé, ...